Netanyahu Sosyal Medyayı 'Yeni Mücadele Alanı' Saydı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs’te düzenlenen 'Uluslararası Antisemitizmle Mücadele Konferansı'nda yaptığı konuşmada, sosyal medyayı yeni bir 'mücadele alanı' olarak tanımladı ve bu alanda etkili olmak için yeni araçlar geliştirdiklerini söyledi. Netanyahu, sosyal medyada yaşanan tartışmaların giderek önem kazandığını belirterek, bu alanda geç kaldıklarını ancak yeni stratejilerle sürece dahil olduklarını ifade etti. İsrail’in yalnızca kendi güvenliği için değil, Batı ülkelerinin güvenliği için de mücadele ettiğini savundu.

GENÇLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Konuşmasında antisemitizmin ana akım medyada ve kamuoyunda yaygınlaştığını belirten Netanyahu, bazı hükümetlerin iç siyasi dengeler nedeniyle bu konuya yeterince karşılık veremediğini dile getirdi. Genç Yahudilere çağrıda bulunan Netanyahu, bu alanda daha aktif rol alınması gerektiğini söyledi.

YENİ HEDEFİ BELİRLEDİ

Netanyahu, 'İran'ın liderlik ettiği radikal Şii ekseni engellediklerini şimdi ise karşılarında radikal Sünni eksen Müslüman Kardeşler olduğunu' savundu.

Kaynak: AA