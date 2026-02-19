Netanyahu İran’ı Tehdit Etti: İsrail’den Orta Doğu’da Tansiyonu Yükseltecek Açıklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Başbakanı Netanyahu, askeri mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, İsrail’in İran politikasına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, İsrail’in güvenlik stratejisinde ABD ile koordinasyonun belirleyici olduğunu ifade ederek, iki ülkenin yakın iş birliğine işaret etti. Konuşmasında, İsrail’in İran’a karşı "en büyük müttefiki ABD ile omuz omuza çalıştığını" vurguladı.

'HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ'

Netanyahu, bölgedeki gelişmelere dair sert ifadeler kullanarak, olası tehditlere karşı hazırlıklı olduklarını belirtti. İsrail’in herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğini dile getiren Netanyahu, "Kesin olan bir şey var: Eğer ayetullahlar hata yapıp bize saldırırlarsa, hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler” sözleriyle İran yönetimini hedef aldı.

TRUMP GÖRÜŞMESİNE ATIF

Başbakan Netanyahu, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye de değindi. Netanyahu, bu temas sırasında " İran ile yürütülecek müzakerelerde izlenecek temel ilkeler konusunda İsrail’in pozisyonunu" ABD tarafına ilettiğini söyledi. Açıklama, Washington-Tel Aviv hattındaki diplomatik trafiğin sürdüğüne işaret olarak yorumlandı.

GAZZE’YE YÖNELİK OPERASYON MESAJI

Netanyahu’nun konuşmasında Gazze’ye ilişkin değerlendirmeler de öne çıktı. Ateşkes sürecine rağmen İsrail’in askeri tutumunu sürdüreceğinin sinyalini veren Netanyahu, Hamas’ın yakında kritik bir tercihle karşılaşacağını savundu. Netanyahu, "Silahlarından kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı vazgeçecekler?" ifadelerini kullandı.

SARI HAT VE ASKERİ VARLIK SAVUNMASI

Netanyahu, Gazze Şeridi’nde ateşkes sonrası oluşturulan Sarı Hat gerisindeki İsrail askeri varlığını savundu. Bu pozisyonu, İsrail’in karadan işgal risklerini azaltmaya yönelik bir güvenlik gerekliliği olarak nitelendirdi. Konuşmada ayrıca İsrail askerlerinin Lübnan ve Suriye’nin güneyindeki faaliyetlerine vurgu yapıldı.

İSRAİL’DE YÜKSEK ALARM İDDİALARI

İsrail basınında yer alan haberlerde, ABD’nin İran’a yönelik olası bir askeri operasyonuna ilişkin değerlendirmelerin yoğunlaştığı belirtiliyor. Bu çerçevede İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı’nın yüksek alarm seviyesine geçirildiği öne sürüldü.

Kanal 12 televizyonunun haberinde ise ABD’nin İran’a saldırı başlatması durumunda İsrail’in de sürece dahil olabileceği iddiası yer aldı. ABD’li yetkililerin İsrail basınına yaptıkları açıklamalarda, Trump yönetiminin askeri seçenekleri değerlendirdiği ve diplomatik sürecin kritik bir aşamaya geldiği yönünde ifadeler kullandığı aktarıldı.

Kaynak: AA