Netanyahu Ateşkesi Tanımıyor: 'İran’a Operasyonlar Sürecek'

Geçici ateşkese rağmen İsrail Başbakanı Netanyahu, İran’a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Lübnan hattındaki gerilim devam ederken, Tel Aviv yönetimi askeri operasyonlardan geri adım atmıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkese rağmen Tahran’a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Netanyahu, yayımladığı video açıklamasında, "İran’a yönelik saldırılarımız henüz sona ermedi. Yapacak daha çok işimiz var” diyerek askeri operasyonların devam edebileceğini vurguladı.

İsrail Başbakanı, daha önceki saldırılara atıf yaparak İran’ın nükleer silah üretmeye çok yakın olduğunu öne sürdü. Netanyahu, son bir yılda düzenlenen operasyonlar olmasaydı Tahran’ın 'çoktan nükleer silaha sahip olacağını' iddia etti.

'ATEŞKES TALEBİ İRAN'DAN GELDİ'

Geçici ateşkes sürecine de değinen Netanyahu, bu talebin İran’dan geldiğini savundu. Ancak İsrail yönetimi, ateşkesin Lübnan’ı kapsamadığını belirterek bu bölgeye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Öte yandan Netanyahu, Lübnan ile doğrudan müzakerelere kapıyı araladıklarını ancak bunun 'Hizbullah’ın silahsızlandırılması' ve 'kalıcı bir barış anlaşması' şartlarına bağlı olduğunu ifade etti. Bölgede tansiyon yüksek seyrini korurken, ABD-İran hattındaki müzakerelerin İslamabad’da devam etmesi ve kısa süre içinde sonuçlandırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

