Nepal'deki Sel Felaketinde İnsanlık Dışı Görüntüler! Cesetten Değerli Eşya Almaya Çalıştılar

Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 332'e yükselirken, 910 kişiden haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları sürerken sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, selde hayatını kaybeden bir kişinin cesedinden değerli eşyaları almaya çalışan kişilerin görülmesi tepki çekti.

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Nepal ile Çin sınırında yaşanan sel felaketinin ardından can kaybı ve kayıp sayısına ilişkin bilanço ağırlaşırken, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü tepki topladı. Görüntülerde, selde hayatını kaybeden bir kişinin cesedinden değerli eşyaları almaya çalışan kişilerin olduğu görüldü.

SEL FELAKETİNDE CAN KAYBI 332'YE ULAŞTI

Nepal polisinin açıklamasına göre, Bhotekoshi Nehri'ndeki taşkının ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'ye yükseldi. Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA) ise aralarında 539 turistin de bulunduğu 910 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Nepal ordusu, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere 2 bin asker görevlendirirken, 3 bin 318 polis memuru da çalışmalara katılıyor. ABD Jeolojik Araştırma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, felaketin deprem kaynaklı olmadığı belirtildi. Selin, “buzul çökmesi ve moloz akıntısı” sonucu meydana geldiği ve aşağı havzada büyük çaplı yıkıma yol açtığı ifade edildi.

NEPAL'E ULUSLARARASI YARDIMLAR GÖNDERİLİYOR

Sel felaketinin ardından çok sayıda ülke ve kuruluş Nepal'e yardım göndermeye başladı. Çin'in Nepal Büyükelçiliği, ülkeye acil yardım malzemeleri ve nakit desteği sağlandığını açıkladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Avrupa Birliği'nin daha fazla yardım göndermeye hazır olduğunu duyurdu. Hindistan ise geçici barınaklar, battaniyeler, hijyen kitleri, lambalar ve ilaçların bulunduğu 10 tonluk yardım malzemesini Nepal'e gönderdi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Nepal Kızılhaç Derneği'nin çalışmalarına destek amacıyla 1,24 milyon dolarlık acil durum fonu ayırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı da Nepal'e afet müdahale danışmanı gönderirken 500 bin dolarlık destek sağladı. Dünya Sağlık Örgütü Nepal Ofisi ise ilaçlar ve çok amaçlı çadırların da bulunduğu acil tıbbi malzemeleri bölgeye ulaştırdı.

Nepal'deki Sel Felaketinde İnsanlık Dışı Görüntüler! Cesetten Değerli Eşya Almaya Çalıştılar - Resim : 1

CESEDİN ÜZERİNDEN DEĞERLİ EŞYA ALMAYA ÇALIŞTILAR

Sel suları nedeniyle çok sayıda eşyanın çamur ve enkazla birlikte sokaklara sürüklendiği belirtilirken, bazı kişilerin su ve çamur içinde değerli eşya aradığı görüldü. Sosyal medyada yayılan bir görüntüde ise sel felaketinde yaşamını yitiren bir kişinin cesedinin sopa yardımıyla kıyıya çekildiği ve bazı kişilerin cesedin üzerinden değerli eşyaları almaya çalıştığı görüldü. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

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