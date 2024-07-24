Nepal'de Uçak Kazası! Kalkış Esnasında 18 Kişi Hayatını Kaybetti
Nepal'de 19 kişiyi taşıyan uçak, kalkış esnasında pistte kayıp kaza yaptı. Olayda 18 kişi hayatını kaybederken, pilot da hastaneye kaldırıldı.
Nepal'in başkenti Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda 19 kişiyi taşıyan bir uçak, kalkış sırasında kayarak kaza yaptı.
Tribhuvan Uluslararası Havalimanı Sözcüsü Subash Jha, yaptığı açıklama, Saurya hava yolu şirketine ait uçaktaki 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, pilotun da hastaneye kaldırıldığını belirtti.
The Kathmandu Post'a konuşan görgü tanıkları, uçağın kalkış pistinin güney kısmından hareket ettiğini ve kanat ucunun yere çarpmasıyla aniden takla attığını söyledi.
Kaynak: AA