Nepal'de son 8 yılın en ölümcül depremi: Hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor

Nepal Ulusal Deprem İzleme ve Araştırma Merkezi'nin 6,4 olarak ölçtüğü depremde 128 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.

Nepal'de son 8 yılın en ölümcül depremi: Hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor

Yetkililer, merkez üssü, Nepal'in Jumla bölgesinin 42 kilometre güneyi olan 5,6 büyüklüğündeki depremde, merkez üssü yakınındaki dağlık bölgeyle temas kurulamaması nedeniyle ölü sayısının artmasından korkuyordu.

Jajarkot bölgesi yetkilisi Harish Chandra Sharma, Reuters’a telefonla yaptığı açıklamada, “Yaralıların sayısı yüzlerce olabilir ve ölümler de artabilir” dedi.

Polis sözcüsü Kuber Kadayat, Karnali vilayetindeki Jajarkot’ta 92, komşu Rukum Batı ilçesinde ise 36 kişinin öldürüldüğünü söyledi. Başbakanlıktan bir yetkili ise Rukum West’te en az 85, Jajarkot’ta ise 55 kişinin yaralandığını belirtirken, Sharma yalnızca Jajarkot’taki hastanelerde en az 50 kişinin bulunduğunu söyledi.

Sharma, “Birçok ev çöktü, diğerlerinde de çatlaklar oluştu. Binlerce sakin bütün geceyi soğuk ve açık arazilerde geçirdi çünkü artçı şoklar vurduğunda çatlak evlere giremeyecek kadar korktular” açıklamasında bulundu.

Dağlık bölgelerde arama kurtarma ekiplerinin köylülerle birlikte, çöken evlerden cansız bedenleri ve yaralıları çıkardığını dile getiren yetkililer, toprak kayması dolayısıyla yolların kapalı olduğunu ve bazı köylere ulaşılamadığını vurguladı.

Yetkililer, sabah saatlerinde ölü sayısının artmasının beklendiğine işaret ederek, çok sayıda köyle iletişimin kesildiğini kaydetti.

Nepal Ulusal Deprem İzleme ve Araştırma Merkezi, depremin büyüklüğünü 6,4 olarak ölçtü.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ise depremin büyüklüğünü 5,6 olarak ölçmüştü.

Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezi (NCS), Facebook’ta yaptığı paylaşımda, depremin, 6,4 büyüklüğünde ve 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirmişti.

Hint haber ajansı ANI News, sarsıntıların Hindistan’ın Delhi Ulusal Başkent Bölgesi’nde ve ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde de hissedildiğini belirtmişti.

Deprem, yaklaşık 9 bin kişinin öldüğü 2015 yılından bu yana en ölümcül deprem oldu. O dönemde bütün kasabalar, asırlık tapınaklar ve diğer tarihi yerler enkaz haline gelmiş, bir milyondan fazla ev yıkılmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Deprem
Adı ani bir kararla değiştirildi! ATV dizisinin yeni ismini duyunca şaşıracaksınız Adı ani bir kararla değiştirildi! ATV dizisinin yeni ismini duyunca şaşıracaksınız
Dışişleri Bakanlığı’ndan Pakistan’a başsağlığı mesajı Dışişleri Bakanlığı’ndan Pakistan’a başsağlığı mesajı
Metin Akpınar'ın yeni ortaya çıkan kızından Akpınar'a ilginç mesaj Metin Akpınar'ın yeni ortaya çıkan kızından Akpınar'a ilginç mesaj
İsrail yine hastane vurdu: 13 kişi hayatını kaybetti İsrail yine hastane vurdu
ÇOK OKUNANLAR
Eski eşi Alaattin Çakıcı azmettiricilikten ceza almıştı: Dündar Kılıç'ın kızı Uğur Kılıç'ı öldüren Keskin, işkence edilmiş halde ölü olarak bulundu! Dündar Kılıç'ın kızı Uğur Kılıç'ı öldüren Keskin, işkence edilmiş halde ölü olarak bulundu!
Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı çok sayıda atama ve görevden alma! Erdoğan'dan gece yarısı çok sayıda atama ve görevden alma!
BEDAŞ açıkladı: İstanbul'un 15 ilçesi karanlığa gömülecek BEDAŞ açıkladı: İstanbul'un 15 ilçesi karanlığa gömülecek
Kurultaya saatler kala konuştu: CHP Genel Başkan adayı Özel: Erdoğan'ı geride bırakacak bir lider öneriyorum CHP Genel Başkan adayı Özel: Erdoğan'ı geride bırakacak bir lider öneriyorum
CHP'de tarihi kurultay: Kaç aday yarışacak, kaç oy kullanılacak? CHP'de tarihi kurultay: Kaç aday yarışacak, kaç oy kullanılacak?