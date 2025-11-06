Nepal'de Çığ Faciası... Kayıp Dağcılardan Acı Haber Geldi!

Nepal’in Yalung Ri Dağı’nda 3 Kasım’da meydana gelen çığ faciasında biri İtalyan, biri Fransız iki dağcının daha cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarma ekipleri kötü hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürürken, bölgede çığ riski halen yüksek seviyede.

Son Güncelleme:
Nepal'de Çığ Faciası... Kayıp Dağcılardan Acı Haber Geldi!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güney Asya ülkesi Nepal’deki Yalung Ri Dağı’nda meydana gelen çığın ardından biri İtalyan, diğeri Fransız iki dağcının cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, cesetlerin otopsi işlemleri için hava yoluyla Katmandu’ya sevk edildiğini açıkladı. 3 Kasım’da Yalung Ri Dağı’ndaki bir kampa düşen çığ sonucu 5 yabancı dağcı ile 2 Nepalli rehber hayatını kaybetmişti. Bölgedeki kötü hava koşulları, kurtarma ekiplerinin çalışmalarını günlerce zorlaştırmıştı.

RİSK HALA YÜKSEK

Son haftalarda bölgede şiddetli kar fırtınaları ve don olayları yaşanıyor. Yetkililer, dağda kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğunu, çığ riskinin halen yüksek olduğunu belirtti. Yaklaşık 5 bin 600 metre yüksekliğindeki Yalung Ri Dağı, genellikle deneyimsiz dağcıların tercih ettiği bir rota olarak biliniyor.
Uzmanlar, bölgedeki ani hava değişimleri nedeniyle dağcıları "Dikkatli olun" çağrısıyla uyardı.

Nepal Felaketi Yaşıyor! 100 Kişi Öldü, Onlarca Kayıp VarNepal Felaketi Yaşıyor! 100 Kişi Öldü, Onlarca Kayıp VarDünya

Himalayalar'dan 11 ton çöp, 4 ceset, 1 iskelet çıktıHimalayalar'dan 11 ton çöp, 4 ceset, 1 iskelet çıktıDünya

Macera Ölümle Bitti! Nepal'deki Korkunç Çığda 7 Ölü...Macera Ölümle Bitti! Nepal'deki Korkunç Çığda 7 Ölü...Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
Nepal
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Sandıktan Tarihi Zafer! Zohran Mamdani, New York’un İlk Müslüman Belediye Başkanı Seçildi ABD'de Bir İlk... New York’a Müslüman Belediye Başkanı
ABD'de Kargo Uçağı Faciası: Kalkıştan Dakikalar Sonra Düştü Kargo Uçağı Faciası: Kalkıştan Dakikalar Sonra Düştü
ÇOK OKUNANLAR
Nepal'de Çığ Faciası... Kayıp Dağcılardan Acı Haber Geldi! Nepal'de Çığ Faciası... Kayıp Dağcılardan Acı Haber Geldi!
Kalp Krizi Geçirmişti... Usta Sanatçı Muazzez Abacı'dan Kötü Haber Geldi Kalp Krizi Geçirmişti... Usta Sanatçı Muazzez Abacı'dan Kötü Haber Geldi
Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’ye Kayyım Atandı İki Holdinge Kayyım Atandı
İYİ Parti’de İstanbul Heyecanı: İmren Nilay Tüfekci Adaylığını Açıkladı İYİ Parti’de İstanbul Heyecanı, Adaylığını Açıkladı
14,9 Milyon Ton Cevher! Türkiye'de Müthiş Keşif! Tonlarca Altın Sivas'ın Köyünden Çıktı 14,9 Milyon Ton Cevher! Türkiye'de Müthiş Keşif! Tonlarca Altın Sivas'ın Köyünden Çıktı