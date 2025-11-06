Nepal'de Çığ Faciası... Kayıp Dağcılardan Acı Haber Geldi!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güney Asya ülkesi Nepal’deki Yalung Ri Dağı’nda meydana gelen çığın ardından biri İtalyan, diğeri Fransız iki dağcının cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, cesetlerin otopsi işlemleri için hava yoluyla Katmandu’ya sevk edildiğini açıkladı. 3 Kasım’da Yalung Ri Dağı’ndaki bir kampa düşen çığ sonucu 5 yabancı dağcı ile 2 Nepalli rehber hayatını kaybetmişti. Bölgedeki kötü hava koşulları, kurtarma ekiplerinin çalışmalarını günlerce zorlaştırmıştı.

RİSK HALA YÜKSEK

Son haftalarda bölgede şiddetli kar fırtınaları ve don olayları yaşanıyor. Yetkililer, dağda kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğunu, çığ riskinin halen yüksek olduğunu belirtti. Yaklaşık 5 bin 600 metre yüksekliğindeki Yalung Ri Dağı, genellikle deneyimsiz dağcıların tercih ettiği bir rota olarak biliniyor.

Uzmanlar, bölgedeki ani hava değişimleri nedeniyle dağcıları "Dikkatli olun" çağrısıyla uyardı.

Kaynak: AA