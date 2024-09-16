NATO'ya Savaş Tehdidinde Bulunmuştu... Putin'in Ordusuna 180 Bin Askerlik Takviye!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi iki buçuk yıldır devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir hamle geldi. Geçtiğimiz hafta Ukrayna'ya uzun menzilli silah yardımında bulunan Batı ülkelerine tepki gösterip NATO'ya "Yaptığınız savaş ilanı demektir" diyen Rusya lideri, ordudaki asker sayısında 180 bin artışa gitti.

Putin'in imzaladığı ve Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameye göre, 1 milyon 500 bini asker olmak üzere Rusya Silahlı Kuvvetlerinin personel sayısı 2 milyon 389 bin 130 kişi olarak belirlendi. Söz konusu karar 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek.

Putin, Aralık 2023'te imzaladığı kararnameyle Rus ordusundaki personel sayısını 1 milyon 320 bini asker olmak üzere 2 milyon 209 bin 130'a çıkarmıştı.

Kaynak: AA