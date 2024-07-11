NATO Zirvesi'nde Kritik Gündem: Ukrayna, Rusya ve Otoriter Güçler

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında toplanan NATO üyesi ülkelerin liderleri ile Avrupa Birliği, Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda temsilcileri, Washington Zirvesi'nin son gün oturumunda bir araya geldi. Peki son oturumda hangi konular ele alınacak? İşte detaylar;

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NATO Zirvesi'nde Kritik Gündem: Ukrayna, Rusya ve Otoriter Güçler

NATO üyelerinin devlet ve hükümet başkanları ile zirveye davet edilen Avrupa Birliği (AB), Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda temsilcileri, Washington Zirvesi'nin son gün oturumlarının ilkinde bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında bir araya gelen liderler, NATO ve Asya-Pasifik'te ortaklıkların geliştirilmesini ele alacak. Oturumun açılış konuşmasını yapan Stoltenberg, toplantıda ortak güvenlik sınamalarını görüşeceklerini bildirdi.

Stoltenberg, "Bu çerçevede, Rusya'nın Ukrayna savaşı, Çin'in Rusya'nın savaş ekonomisine desteği ve otoriter güçler arasındaki yakınlaşmaları ele alacağız." dedi.

NATO üyesi ülkelerin liderlerinin yanı sıra AB, Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda temsilcilerinin katıldığı oturumda, Stoltenberg, tüm bu sınamalara karşı barış ve kurallara dayalı uluslararası düzeni korumak için "birlikte çalışmamız gerek" mesajını verdi.

Kaynak: AA

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