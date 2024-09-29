Nasrallah'ın Cansız Bedeni Enkazdan Çıkarıldı

İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın cesedi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki enkazın altından çıkarıldı. Nasrallah'ın cansız bedeninde vücut bütünlüğünün korunduğu öğrenildi.

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Nasrallah'ın Cansız Bedeni Enkazdan Çıkarıldı

İsrail'in Lübnan'a yönelik iki haftadır sürdürdüğü saldırılar son birkaç günde şiddetlendi. 27 Eylül Cuma akşamı başkent Beyrut'a düzenlenen saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü doğrulandı.

Reuters haber ajansı, Nasrallah'ın cesedinin bugün enkaz altından çıkarıldığını bildirdi. Ajansa konuşan iki kaynak, cesedin vücut bütünlüğünün korunduğunu ve Nasrallah'ın cansız bedeninde doğrudan bir yara olmadığını belirtti.

Ölüm nedeninin, "patlamadan kaynaklanan künt kafa travması" olabileceği ifade edildi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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