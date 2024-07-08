Napolyon'un Silahları Rekor Fiyata Satıldı

Napolyon'un silahları rekor fiyata alıcı buldu. Açık arttırmaya konulan 2 silah 1.69 milyon euroya satıldı.

Napolyon'un Silahları Rekor Fiyata Satıldı

Silahlar, Napolyon’un 1814 yılında intihar girişiminde bulunduğu Fontainebleau Sarayı yakınındaki Osenat Müzayede evinde dün gerçekleştirilen açık arttırmada 1.69 milyon euroya alıcı buldu.

Altın ve gümüş işlemeli olan silahların üzerinde Napolyon'un profilinin işlemesi bulunuyor. Silahlar açık arttırmada orijinal kutusu ve barut mahfazasının da aralarında bulunduğu çeşitli aksesuarları ile satıldı.

Napolyan’a ait bir şapka da Kasım ayında düzenlenen bir açık arttırmada 1,9 milyon euroya alıcı bulmuştu.

Fransa Kültür Bakanlığı, silahları kısa süre önce 'milli hazine' olarak kabul etmiş ve yurtdışına çıkarılmasını yasaklamıştı. Bu karar, Fransız hükümetinin ismi açıklanmayan alıcıya 30 ay içerisinde yeni bir teklif yapması anlamına geliyor.

İNTİHAR İÇİN KULLANDI

Napolyon’un silahları orduların yenilmesinin ardından 12 Nisan 1814’te kendini öldürmek için kullandığı ifade edilirken yaveri Armand de Caulaincourt, silahtaki barutu boşaltarak Napolyon’un hayatını kurtarmıştı. Daha sonra zehir için Napolyon hayatta kalmıştı. Napolyon daha sonra silahları Caulaincourt’a vermişti.

Kaynak: İHA

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