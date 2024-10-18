Nahçıvan Kültür Bakanı Seyidov, Iğdır Valisi'ni Ziyaret Etti

Seyidov, Türkiye'nin Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya ve Iğdır Azerbaycan Evi Başkanı Ziya Zakir Acar ile Vali Turan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Nahçıvan ile Iğdır arasındaki ilişkiler üzerine konuşuldu.

Seyidov, Vali Turan'a Türkiye ile Azerbaycan dostluğunu simgeleyen tablo hediye etti.

Turan ise Seyidov'a iki ülkenin bayraklarının bulunduğu plaketler verdi.

Kaynak: AA