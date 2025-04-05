Myanmar'daki Depremlerde Bilanço Ağırlaşıyor: Can Kaybı 3 Bin 354 Oldu

Myanmar'da geçen hafta yaşanan depremlerde 3 bin 354 kişi hayatını kaybederken 4 bin 508 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Myanmar'daki Depremlerde Bilanço Ağırlaşıyor: Can Kaybı 3 Bin 354 Oldu

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen depremlerde ölü ve yaralıların sayısı arttı. Depremlerdeki can kaybı sayısı 3 bin 354'e, yaralanan kişi sayısı 4 bin 508'a çıktı.

Kayıp olduğu bildirilen 221'den fazla kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Myanmar'daki Depremlerde Bilanço Ağırlaşıyor: Can Kaybı 3 Bin 354 Oldu - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında, 28 Mart'ta 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler, Myanmar'ın yanı sıra komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedildi.

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Kaynak: DHA

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