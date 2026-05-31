Myanmar'da Facia, 46 Ölü 74 Yaralı

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da, madencilik için patlayıcı madde depolanan bir binada meydana gelen patlama sonucu 6'sı çocuk 46 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Son Güncelleme:
Myanmar'da Facia, 46 Ölü 74 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Myanmar yerel basınındaki haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusunda Shan eyaletinin Namhkam bölgesindeki bir köyde bulunan bir binada patlama meydana geldi.

46 ÖLÜ 74 YARALI

Patlama sonucu 6'sı çocuk 46 kişi yaşamını yitirirken, 74 kişi de yaralandı.

Çin'in Yünnan eyaletine 3 kilometre mesafedeki köyde bulunan binada, madencilik için patlayıcı madde depolandığı belirtiliyor.

Myanmar'ın Namhkam bölgesi, ülkedeki merkezi yönetime karşı savaşan etnik "Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu" adlı silahlı grubunun kontrolü altında bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Myanmar Patlama
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Görev Süresi Dolan Tom Barrack'a Trump'tan Yeni Görev: Hem Suriye Hem Irak... Trump'tan Tom Barrack'a Yeni Görev
İsrailli Bakan Ben-Gvir'den Netanyahu'ya 'Dahiye'yi Yerle Bir Et' Çağrısı İsrailli Bakandan 'Dahiye'yi Yerle Bir Et' Çağrısı
ÇOK OKUNANLAR
Denizli’deki Otobüs Yangınında Kahreden Detay: Acı Gerçek Ortaya Çıktı Denizli’deki Otobüs Yangınında Kahreden Detay: Acı Gerçek Ortaya Çıktı
Emekli ve Memur Zammında Yeni Hesap Ortaya Çıktı! Polis, Öğretmen, Doktor… İşte Meslek Meslek Yeni Maaşlar Emekli ve Memur Zammında Yeni Hesap: Polis, Öğretmen, Doktor… İşte Meslek Meslek Yeni Maaşlar
Komadan Uyanan Kadından Korkunç İddia: 'Cama Sürükleyip Sırtımdan İtti' Komadan Uyanan Kadından Korkunç İddia: 'Cama Sürükleyip Sırtımdan İtti'
Kılıçdaroğlu 'Grup Toplantısı Yok' Dedi, Özel Cephesinden Yanıt Geldi: Salı Günü Grup Toplantısı Yapılacak mı? Kılıçdaroğlu 'Grup Toplantısı Yok' Dedi, Özel Cephesinden Yanıt Geldi: Grup Toplantısı Yapılacak mı?
Denizli'de Yolcu Otobüsü Yandı! 1'i Bebek 8 Kişi Hayatını Kaybetti, 33 Yaralı Denizli'de Facia! Yolcu Otobüsü Yandı