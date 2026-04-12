Müzakereler Çöktükten Sonra Trump'tan İlk Açıklama: İran Hürmüz Sözünü Tutmadı, Abluka Başlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerin çökmesinin ardından sosyal medya platformu Truth üzerinden oldukça uzun bir mesaj paylaştı.

'TÜM GEMİLERE BLOKAJ'

ABD Başkanı, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açma sözü verdiğini ama bunu bilerek yerine getirmediklerini söyledi. Trump, ABD donanmasının hemen geçerli şekilde Hürmüz Boğazı'na giriş-çıkış yapmaya çalışan tüm gemilere blokaj uygulayacağını söyledi.

'GEÇİŞ ÜCRETİ ÖDEYEN GEMİLER DURDURULACAK'

Trump, İran’ın boğazdan geçen gemilerden yasa dışı şekilde geçiş ücreti aldığını iddia ederek ABD Donanması’na bu gemileri tespit etme ve durdurma talimatı verdiğini söyledi.

Trump, “Donanmamıza uluslararası sularda İran’a geçiş ücreti ödeyen her gemiyi tespit etme ve durdurma talimatı verdim. Yasa dışı geçiş ücreti ödeyen hiç kimse açık denizlerde güvenli geçiş sağlayamayacak” ifadelerini kullandı.

'MAYINLAR İMHA EDİLECEK'

Trump ayrıca İran’ın boğazlara yerleştirdiğini öne sürdüğü mayınların da imha edileceğini belirtti.

ABD Başkanı, “İran’ın boğazlara yerleştirdiği mayınları imha etmeye başlayacağız” dedi.

'ATEŞ AÇAN İRAN UNSURU YOK EDİLECEK'

Trump, ABD güçlerine veya sivil gemilere yönelik herhangi bir saldırıya sert karşılık verileceğini vurguladı.

“Ateş açan herhangi bir İran unsuru yok edilecek” diyen Trump, İran’ın mevcut durumun sonuçlarını bildiğini savundu.

'ASLA NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMAYACAKLAR'

Donald Trump, İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmeye yanaşmadığını belirterek, "En başından beri, yıllar önce de söylediğim gibi, İran asla nükleer bir silaha sahip olmayacak." mesajını verdi.

Kaynak: Haber Merkezi