Müzakere Masası Devrildi, ABD'den İran'a Açık Tehdit: 'Akılları Başlarına Gelene Kadar Her Gece Bedel Artacak!'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği kritik Ukrayna zirvesinin ardından küresel gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Rubio, öncelikli olarak İran ile devam eden savaşa değindi.

'BEDEL ÖDEYECEKLER'

Tahran yönetiminin krizin çözümüne yönelik bir anlaşmaya yanaşmadığını vurgulayan Rubio, "İran bir anlaşma yapmaya hazır değil. Bedel ödeyecekler. Bu bedel akılları başlarına gelene kadar her gece daha da artacak" diyerek askeri operasyonların dozunun tırmandırılacağını ilan etti.

HUSİLERE ÇAĞRI VE RİYAD’A NÜKLEER ÖVGÜ

Bölgesel krizlerde Yemen’deki Husi hareketine de mesaj gönderen ABD Dışişleri Bakanı, grubun saldırılarına bir an önce son vermesini umduğunu belirtti. Husilerin Tahran tarafından manipüle edildiğini savunan Rubio, "İran tarafından kandırıldılar. Umarım gerilimi azaltırlar" dedi.

Öte yandan Suudi Arabistan’ın Washington için kritik bir müttefik olduğunu hatırlatarak, Riyad yönetimi ile yapılan nükleer anlaşmanın son derece doğru ve mantıklı bir adım olduğunu savundu.

'KÜBA’YI YÖNETENLERİN NE YAPTIĞINDAN HABERİ YOK'

Açıklamalarında Latin Amerika’daki gerilim hatlarına da değinen Rubio, Küba hükümetine sert eleştiriler yöneltti. Küba’yı yöneten kadroların ne yaptıklarını bilmediklerini iddia eden Rubio, "Küba'nın refah içinde ve özgür olmasını istiyoruz. Ancak yöneticiler bu şekilde davranmaya devam ederse ülkenin bir geleceği yok. Küba halkı çok daha iyisini hak ediyor" ifadelerini kullandı.

'DELİLER YÖNETİYOR'

Toplantının en çarpıcı anlarından biri ise ABD ile Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) arasında süregelen gerginliğe ilişkin soruya verilen yanıt oldu. UCM’nin meşruiyetini tanımadıklarını çok sert bir dille ilan eden Rubio, mahkeme yönetimini hedef alarak, "UCM'yi delilerin ve çılgınların yönettiğini" iddia etti.

ABD'nin hiçbir zaman bu mahkemenin bir parçası olmayacağını belirten Bakan, UCM'nin ABD topraklarında ve vatandaşları üzerinde hiçbir yetkisinin bulunmadığını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi