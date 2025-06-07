Musk-Trump Gerilimi Tırmanıyor! Trump'tan Flaş Açıklamalar: Onunla Konuşmayı Düşünmüyorum

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ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk’a yönelik sert açıklamalarda bulundu. NBC News’e verdiği telefon röportajında Trump, Musk’ın Demokrat adayları desteklemek amacıyla Cumhuriyetçi milletvekillerine karşı aday çıkartmaya kalkışması halinde, bunun "çok ciddi sonuçları” olacağını söyledi.

"Eğer yaparsa, bunun sonuçlarını ödemek zorunda kalacak" diyen Trump, bu sonuçların ne olacağına dair detay vermekten kaçındı. Ancak uyarılarında kararlı ve net bir dil kullanan Başkan, Tesla ve SpaceX ile ilişkisinin sona erdiğini de açıkladı.

"Artık onunla konuşmayı düşünmüyorum, çok meşgulüm" diyen Trump, Elon Musk ile son zamanlarda yaşanan dijital çekişmelere de gönderme yaptı.

Trump, "Bence bu çok kötü bir şey, çünkü o çok saygısız. Başkanlık makamına saygısızlık edemezsiniz" diyerek Musk’a yüklendi.

Kaynak: Haber Merkezi