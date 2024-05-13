Mumbai'de toz fırtınası nedeniyle reklam panosu düştü: 8 ölü, 59 yaralı

Hindistan'ın Mumbai kentinde etkili olan şiddetli bir toz fırtınası, bir reklam panosunun düşmesine neden oldu. Düşen pano, bir akaryakıt istasyonunun üzerine yıkıldı ve 8 kişinin hayatını kaybetmesine, 59 kişinin ise yaralanmasına yol açtı.

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Mumbai'de toz fırtınası nedeniyle reklam panosu düştü: 8 ölü, 59 yaralı

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Mumbai kentinin Ghatkopar bölgesinde fırtına nedeniyle bir akaryakıt istasyonunun üzerine reklam panosu düştü.

Çok sayıda aracın üzerine düşen reklam panosunun altında kalan 8 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı.

Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), enkaz altında kaldığı tahmin edilen 20 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Maharaştra eyaletinin Başbakanı Eknath Shinde, yaptığı açıklamada, olayda ölenlerin ailelerine maddi yardım sağlanacağını duyurdu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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