Muhafazakar İngiltere'ye Veda: İşçi Partisi Avam Kamarası'nın Tozunu Attırdı

İngiltere'de uzun yıllardır hüküm süren muhafazakar siyasi anlayışı sona eriyor.

İngiltere'de düzenlenen genel seçimde İşçi Partisi, Muhafazakar Parti'nin uzun süredir iktidarda olduğu ülkede büyük bir zafer kazandı. Sandık çıkış anketine göre, İşçi Partisi 650 sandalyeli Avam Kamarası'nda 410 sandalye kazanarak tek başına iktidar oldu.

AA'da yer alan habere göre, İngiltere'de ülkenin gelecek 5 yılına yön verecek kadroların belirleneceği genel seçimde oy kullanma işlemi, yerel saatle 22.00 itibarıyla sona erdi.

Yaklaşık 50 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, Parlamentonun seçimle başa gelen kanadı olan Avam Kamarası üyelerini belirlemek için yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) açılan sandıklar saat 22.00 itibarıyla kapandı.

Toplamda 4 bin 515 adayın 650 sandalyeli Avam Kamarası'na girmek için yarışacağı seçimde sandık çıkış anketine göre ana muhalefetteki İşçi Partisi, 650 sandalyeli Avam Kamarası'nda 410 sandalye kazanarak tek başına iktidar oldu.