Mücteba Hamaney'den Ali Laricani Suikastı Sonrası İntikam Mesajı: 'Katiller Bedelini Çok Yakında Ödeyecek'

İran lideri Mücteba Hamaney, İsrail'in hava saldırılarında yaşamını yitiren Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin ölümüne ilişkin sanal medya hesabı üzerinden yazılı bir mesaj yayımladı.

Mesajında Laricani'nin uzun yıllar boyunca yürüttüğü devlet görevlerine ve tecrübesine değinen Hamaney, “Şüphesiz böyle bir şahsiyetin suikasta kurban gitmesi, onun önemini ve İslam düşmanlarının ona karşı beslediği kini kanıtlamaktadır. Dökülen her damla kanın bir bedeli vardır ve bu şehitlerin katilleri bu bedeli çok yakında ödemek zorunda kalacaktır” ifadelerini kullandı.

LARİCANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Tahran, ülkenin en üst düzey güvenlik yetkililerinden İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail saldırısı sonucu öldürüldüğünü doğruladı. Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada Laricani ile birlikte oğlu ve korumalarının da hayatını kaybettiği belirtildi.

Konsey, 67 yaşındaki Laricani'nin "İran'ın ilerlemesi ve İslam devrimi için verdiği ömür boyu mücadelenin ardından şehit olduğunu" bildirdi. Laricani'ye ait X hesabından da "Allah'ın bir hizmetkârı, rabbine şehit olarak kavuştu" ifadesi paylaşıldı.

İsrail ordusu, Laricani'nin bir hava saldırısında öldürüldüğünü salı sabahı duyurmuştu.

28 Şubat'ta başlayan İran Savaşı'nda dini lider Ayetullah Ali Hamaney de ilk gün düzenlenen hava saldırısı sonucu öldürülmüştü.

Son dönemde İran rejiminde merkezi bir konuma yükselen Laricani, özellikle savaş sürecinde "karar alan ve süreci yöneten isim" olarak öne çıkmıştı.

Kaynak: DHA