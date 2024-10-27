Mossad Karargahında Dünyayı Korkutan Olay! Kaza mı Saldırı mı?

Gazze ve Lübnan'ın ardından İran'ı da hedef alan İsrail'de, Mossad karargahı yakınında saldırı olarak açıklanan bir olay meydana geldi. Başkent Tel Aviv'de çevresindeki İsrail Askeri İstihbarat Birimi 8200'e bağlı Glilot Üssü yakınlarındaki otobüs durağında bir kamyon, durakta bekleyenlere çarptı.

İsrail basınına göre olayda 10'u ağır 40 kişi yaralandı. İsrail polisinden yapılan açıklamada ise olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı, bir terör saldırısı olduğunu düşündükleri belirtildi.

İsrail polisi, kamyonu kullanan şahsın vurularak öldürüldüğünü iddia ederken, "saldırgan" olarak tanımlanan şahsın kimlik bilgileri ise paylaşılmadı. Polis, saldırının sebebini saptamak amacıyla çalışma başlattığını duyurdu.

Kaynak: AA