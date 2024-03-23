Moskova'daki terör saldırısını gerçekleştirenler yakalandı! Toplamda 11 gözaltı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall'de yer alan konser salonuna yapılan ve 60'tan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırganların yakalandığı duyuruldu.

Sputnik Türkiye'de yer alan haberde, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov'un Crocus City Hall'deki saldırıya doğrudan katılan 4 kişi dahil toplamda 11 kişinin yakalandığını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bildirdiği duyuruldu.

ÖLÜ SAYISI 93'E ÇIKTI

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova’daki terör saldırısında 93 kişinin öldüğünü, sayının daha da artabileceğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus Belediye Binası içerisinde yer alan bir konser salonuna maskeli kişiler tarafından terör saldırısı düzenlendi. Makineli silahlarla çevreye ateş açan kişiler birçok sivili hedef alırken konser salonunda büyük panik yaşandı.

Birçok kişi binadan kendi çabalarıyla kurtulurken bölgeye gönderiler kolluk kuvvetleri, ambulans ve itfaiye ekipleri kısa süre içinde çalışma başlattı. 100’den fazla kişi binadan tahliye edilirken ağır yaralılar ve olayda yaşamını yitirenlerin cesetleri binadan çıkarıldı. Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken 70’den fazla kişinin saldırı sırasında öldüğünü duyurdu. Öte yandan Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, saldırı sırasında 5’i çocuk olmak üzere toplam 115 kişinin hastanelerde tedavi alında bulunduğunu belirtti.