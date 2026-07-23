Moskova’da Savaş Uçağı Düştü
Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova bölgesinde eğitim uçuşu yapan mühimmatsız bir savaş uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğünü; pilotun fırlatma sistemini kullanarak kurtulduğunu açıkladı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Rusya Savunma Bakanlığı, savaş uçağının eğitim sırasında Moskova bölgesinde düştüğünü bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
PİLOT FIRLATMA SİSTEMİYLE HAYATA TUTUNDU
Savaş uçağının eğitim sırasında Moskova bölgesinde düştüğü belirtilen açıklamada, "Pilot, fırlatma sistemini kullanarak kurtuldu. Pilotun hayati tehlikesi yok. Uçak ıssız bir yere düştü. Yerde yıkım yok" ifadelerine yer verildi.
Uçağın mühimmatsız uçuş yaptığı aktarılan açıklamada, kazaya teknik arızanın neden olduğu belirtildi. Açıklamada, uçağın modeline dair bilgi verilmedi.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: