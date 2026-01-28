Moskova'da Kritik Zirve, Putin ve Şara Görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Putin’in bugün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşeceği belirtildi. Kritik görüşme Moskova'da gerçekleşecek.

Moskova'da Kritik Zirve, Putin ve Şara Görüşecek
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, SSuriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bugün Moskova’ya çalışma ziyaretinde bulunacak. Şara’nın, Kremlin’de Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmesi gerçekleşeceği bildirildi.

Açıklamada, iki liderin görüşmede ülkeler arası ilişkilerin çeşitli alanlardaki mevcut durumu ve gelişme perspektiflerini ele alması ve Ortadoğu bölgesindeki güncel durumun değerlendirmesi bekleniyor.

Suriye liderinin ilk Moskova ziyareti 15 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşmişti. Putin ve Şara, ikili ilişkilerin siyasi, ticari, ekonomik ve insani alanlardaki durumu ve geleceği ile ilgili görüş alışverişinde bulunmuş, Ortadoğu'daki durum da ele almışlardı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'deki Rus askeri üsleri konusunun da masada olduğunu bildirmişti.

