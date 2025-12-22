Moskova'da Bombalı Suikast! Putin'in Kilit Komutanı Öldürüldü
Rusya Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı olan Korgeneral Fanil Sarvarov'un aracına bomba yerleştirilmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Sarvarov, Rus ordusunun kilit isimlerinden biriydi.
Rusya Soruşturma Komitesi, pazartesi günü Moskova’da bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir Rus generalin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Komiteye göre, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı olan Korgeneral Fanil Sarvarov saldırıda öldürüldü.
BOMBAYI KİM YERLEŞTİRDİ?
Açıklamada, soruşturma kapsamında değerlendirilen ihtimallerden birinin, bombanın Ukrayna özel servisleri tarafından yerleştirilmiş olabileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1969 doğumlu Fanil Sarvarov, Prigorodny bölgesindeki etnik gruplar arasında çıkan Oset-İnguş çatışması sırasında ve Suriye'de bazı görevler aldı.
Çeşitli devlet ödüllerine sahip Sarvarov, 2016'dan beri Genelkurmay Başkanlığı Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı olarak görev yapıyordu.
Kaynak: Reuters