Moskova Alarma Geçti, Havalimanları Kapatıldı

Rusya'da olası dron saldırıları nedeniyle Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'ndan (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada olası saldırı ihtimaline karşı kentteki dört havalimanı geçici olarak kapatıldı.

DÖRT HAVALİMANI KAPATILDI

Açıklamada, sivil hava araçlarının uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla Şeremetyevo, Domodedovo, Vnukovo, Jukovski ve Kaluga havaalanlarına geçici olarak uçuş kabul edilmeyeceği bildirildi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINIYOR

Rosaviatsiya'dan yapılan açıklamada "Hava aracı ekipleri, hava trafik kontrolörleri ve havaalanı hizmetleri, uçuş güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alıyor. Güvenlik, her zaman birinci önceliğimizdir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA