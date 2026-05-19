MİT Başkanı Kalın, Şam'da Şara'yla Görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da kritik temaslarda bulunmak üzere Suriye’ye gitti.

Kalın, Şam’daki Halk Sarayı’nda Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'yla bir araya geldi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve iki ülke arasındaki işbirliği ile koordinasyonun güçlendirilmesi yolları ele alındı. Görüşmede ayrıca, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Suriye Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El-Selame de hazır bulundu.

