Mısır'da Köpek Balığı Saldırısı: 1 Turist Öldü, 1 Turist Ağır Yaralı

Mısır’da iki turiste köpek balığı saldırdı. Saldırıda bir turist hayatını kaybederken bir turist ağır yaralandı. Mısır Çevre Bakanlığı saldırının yüzme bölgesinin dışındaki derin sularda meydana geldiğini belirtti.

Mısır'da Köpek Balığı Saldırısı: 1 Turist Öldü, 1 Turist Ağır Yaralı

Mısır Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin tatil beldesi Marsa Alam’da köpek balığı saldırısında bir turistin hayatını kaybettiği bir turistin de yaralandığı kaydedildi. Turistlerin uyruklarına ilişkin açıklama yapılmazken, iskeleden denize girmenin yarından itibaren 2 günlüğüne yasaklandığı aktarıldı.

Bakanlık, saldırının Marsa Alam'ın kuzeyindeki iskelelerin yakınında belirlenen yüzme bölgesinin dışındaki derin sularda meydana geldiğini belirterek, iskelelerden denize girmenin yasak olduğunu ve iskelelerin Pazartesi gününden itibaren iki gün süreyle kapatılacağını açıkladı.

2023 yılının Haziran ayında kaplan köpek balığı saldırısında Rus bir turist hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz ay aynı bölgede bir turist teknesinin alabora olması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de kaybolmuştu.

Meksika’da bir kadın köpek balığı saldırısında öldüMeksika’da bir kadın köpek balığı saldırısında öldüDünya

Mısır'da Rus turisti öldüren köpek balığı için profesörden ürperten yorum: "İlk vakası olmayabilir"Mısır'da Rus turisti öldüren köpek balığı için profesörden ürperten yorum: "İlk vakası olmayabilir"Dünya

Kaynak: İHA

Vekiller Çağrı Yapmıştı: İngiltere'den Flaş Esma Esad Kararı İngiltere'den Flaş Esma Esad Kararı
1 Kaşık Eklenmeliymiş : Taze Fasulyeyi Doyurucu Hale Getiriyor 1 Kaşık Eklenmeliymiş : Taze Fasulyeyi Doyurucu Hale Getiriyor
Liderlikleriyle Dikkat Çeken 3 Burç! Her İşte Çok Başarılı Oluyorlar Liderlikleriyle Dikkat Çeken 3 Burç! Her İşte Çok Başarılı Oluyorlar
Bir Garip Hırsızlık Hikayesi: Sarhoş Adam Banka Soyarken TikTok'ta Yayın Açtı Banka Soyarken TikTok'ta Canlı Yayın Açtı