Mısır ve BAE liderleri, Ras el-Hikme'nin Lansmanına Katıldı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Mısır tarihinin en büyük doğrudan yatırımlarından biri olan Ras el-Hikme projesinin lansmanına katıldı

Mısır Cumhurbaşkanlığı ile BAE haber ajansı WAM'a göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'a gelen Al Nahyan, ziyaretinin ikinci gününde Sisi ile projenin tanıtım etkinliğinde bir araya geldi.

Törende Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli'nin yanı sıra iki ülkeden işadamları da hazır bulundu.

Etkinlikte, Sisi ile Al Nahyan, 35 milyar dolarlık projenin hedefleri ve kısımları hakkındaki görsel sunumu ve Mısır ve BAE şirketleri arasında projeyle ilgili varılan anlaşmaların imza törenini izledi.

Al Nahyan, törende yaptığı konuşmada, projenin, iki ülke arasında yapıcı bir kalkınma ortaklığı modelini temsil ettiğini dile getirdi.

Mısır Başbakanı Medbuli, 23 Şubat 2023'te yaptığı açıklamada, BAE'nin ortağı olacağı ülke tarihinin en büyük doğrudan yatırım anlaşmasının imzalandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA