Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den İspanya Ziyareti

İspanya resmi haber ajansı EFE, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin 19 Şubat'ta Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da Sanchez ile görüşeceğini, ardından Kral 6. Felipe'nin, onuruna vereceği yemeğe katılacağını duyurdu.

Haberinde Sisi'nin İspanya ziyaretinin, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının ardından Orta Doğu'nun geleceği açısından önemli bir zamanda gerçekleşeceğine" vurgu yapan EFE, Başbakan Sanchez'in "kabul edilemez", Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in de "Gazze, Gazzeli Filistinlilerin toprağıdır. Onların Gazze'de kalmaları gerekir çünkü Gazze, İspanya'nın da savunduğu gibi gelecekteki Filistin Devletinin bir parçasıdır." diyerek bu plana karşı çıktıklarına işaret etti.

Kaynak: AA