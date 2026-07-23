Michelin Yıldızlı Şefe ‘Karınca’ Şoku: Lüks Restoranda Rezalet Hapisle Bitti

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Güney Kore'de iki Michelin yıldızlı bir restoranın sahibi, sorbe ve bazı yemeklerin süslemelerinde karınca kullandığı gerekçesiyle bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Güney Kore yasalarına göre insan tüketimine uygun görülen 10 böcek türü arasında karıncalar yer almıyor. Onaylı türler arasında çekirge, un kurdu larvası ve iki benekli cırcır böceği bulunuyor.

Mahkeme, iki Michelin yıldızlı restorana 20 milyon Güney Kore wonu (yaklaşık 13 bin 500 dolar) para cezası verdi. Restoran sahibi ise karıncaların menünün yalnızca küçük bir bölümünde kullanıldığını, istemeyen müşterilere fermente sirke ve yenilebilir çiçekler gibi alternatifler sunulduğunu belirtti.

DÖRT YILDA 49 BİN KARINCA KULLANILDIĞI İDDİASI

Olay, Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı'nın sosyal medyada paylaşılan, üzerine karınca serpilmiş yemek fotoğraflarını tespit etmesiyle ortaya çıktı.

BBC'nin haberine göre soruşturmacılar, ABD ve Tayland'dan ithal edilen yaklaşık 49 bin karıncanın dört yıl boyunca çeşitli yemeklerde kullanıldığını değerlendiriyor.

55 KAT DAHA FAZLA METAL TESPİTİ

Chosun Daily'nin aktardığına göre sağlık yetkilileri, restoranda kullanılan karıncaların, tipik yenilebilir böceklere kıyasla 55 kata kadar daha fazla ağır metal içerdiğini tespit etti.

Restoran sahibi savunmasında, müşterilerin yaklaşık yüzde 60'ının karıncalı sunumları tercih ettiğini, kalan müşterilere ise alternatif seçenekler sunulduğunu ifade etti. Ayrıca Avustralya, Danimarka ve İngiltere'deki bazı restoranlarda da karıncaların gastronomik bir malzeme olarak kullanıldığını söyledi.

1O RESTORAN BULUNUYOR

Mahkeme belgelerinde restoranın veya sahibinin adına yer verilmedi. Güney Kore'de iki Michelin yıldızına sahip 10 restoran bulunuyor.

Mahkemenin davaya ilişkin gerekçeli kararını 2 Eylül'de açıklaması bekleniyor.

Kaynak: BBC