Metrodaki Vahşette Ölen Kadının Kimliği Açıklandı

ABD'nin New York kentinde 22 Aralık’ta bir kişi, metroda uyuyan bir kadının kıyafetlerini çakmakla ateşe verdi. Kadın yanarak hayatını kaybetti.

New York Polis Departmanı (NYPD), kadının 61 yaşındaki Debrina Kawam olduğunu duyurdu.

Debrina Kawam isimli kadının New Jersey eyaletinde yaşadığı ve bir sağlık şirketinde pazarlama direktörü olarak çalıştığı ifade edildi.

Kaynak: DHA