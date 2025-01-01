Metrodaki Vahşette Ölen Kadının Kimliği Açıklandı

ABD'de metroda yakılarak hayatını kaybeden kadının kimliği belirlendi. Kadının 61 yaşındaki Debrina Kawam olduğu açıklandı.

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Metrodaki Vahşette Ölen Kadının Kimliği Açıklandı

ABD'nin New York kentinde 22 Aralık’ta bir kişi, metroda uyuyan bir kadının kıyafetlerini çakmakla ateşe verdi. Kadın yanarak hayatını kaybetti.

New York Polis Departmanı (NYPD), kadının 61 yaşındaki Debrina Kawam olduğunu duyurdu.

Debrina Kawam isimli kadının New Jersey eyaletinde yaşadığı ve bir sağlık şirketinde pazarlama direktörü olarak çalıştığı ifade edildi.

Uyuyan Kadını Ateşe Veren 'Metro Canisi' Hakkında Flaş Karar: Korkunç Olayda Yeni Detay Ortaya ÇıktıUyuyan Kadını Ateşe Veren 'Metro Canisi' Hakkında Flaş Karar: Korkunç Olayda Yeni Detay Ortaya ÇıktıGüncel

Kaynak: DHA

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