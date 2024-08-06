Meta'dan Haniye Sansüründe Geri Adım: Özür Diledi, Paylaşımları Geri Yükledi

Malezya Başbakanı Anwar İbrahim'in Haniye paylaşımlarını kaldıran Meta, konuya ilişkin açıklama yaptı. Meta, paylaşımlarının yanlışlıkla kaldırıldığını belirterek özür diledi. Ayrıca paylaşımların geri eklendiğini de duyurdu.

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Meta'dan Haniye Sansüründe Geri Adım: Özür Diledi, Paylaşımları Geri Yükledi

Hamas Lideri İsmail Haniye’nin ölümü sonrası birçok kişi, Haniye’nin fotoğrafını kullanarak paylaşımlar yaptı. Instagram ve Facebook’un sahibi Meta şirketi ise bu paylaşımları ‘sakıncalı’ bularak kaldırdı. Meta, Aksa Tufanı operasyonu başından bu yana, başta Hamas ve FHKC olmak üzere, Filistin ile ilgili birçok paylaşımı kaldırıyor.

Meta, son olarak Haniye’nin yaşadığı suikast sonrası, Malezya Başbakanı Anwar İbrahim’in yaptığı paylaşımı kaldırmıştı ve bu durum gerginlik yaratmıştı.

Reuters’a konuşan bir Meta yetkilisi, paylaşımın kaldırılmasının bir hatadan dolayı olduğunu açıkladı. Meta yetkilisi, "operasyonel bir hata" olduğunu belirterek, içeriğin "doğru haber değeri taşıyan etiketle" geri yüklendiğini belirtti. Meta yetkilisi, özür dilediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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