Meloni'nin Mimikleri NATO Zirvesi'ne Damga Vurdu

İtalya Başbakanı Meloni'nin NATO Zirvesi'ndeki görüntüleri gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Meloni'nin Macaristan Başbakanı Orban'a bakışı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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Meloni'nin Mimikleri NATO Zirvesi'ne Damga Vurdu

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO'nun 75. yıl dönümü zirvesine katılan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin mimikleri gündem olmaya devam ediyor. Meloni'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde viral olan görüntüler sonrası bir görüntü daha geldi.

Bu kez de Meloni'nin, ülkesinde sığınmacı istemeyen Macaristan Başbakanı Orban'a bakışı sosyal medyada gündem oldu.

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