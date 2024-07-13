Meloni'nin Mimikleri NATO Zirvesi'ne Damga Vurdu

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO'nun 75. yıl dönümü zirvesine katılan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin mimikleri gündem olmaya devam ediyor. Meloni'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde viral olan görüntüler sonrası bir görüntü daha geldi.

Bu kez de Meloni'nin, ülkesinde sığınmacı istemeyen Macaristan Başbakanı Orban'a bakışı sosyal medyada gündem oldu.