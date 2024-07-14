Melania Trump'tan Eşi Donald Trump'a Destek Çağrısı: 'Birlik Olun'

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından Melania Trump, ilk kez açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Melania Trump, Amerikalıları birlik olmaya çağırdı. Melania Trump, eşinin sevecen ve cömert bir insan olduğunu belirterek, siyasi oyunların sevginin önüne geçmemesi gerektiğini vurguladı.

Melania Trump, X'te yaptığı açıklamada, "O korkunç kurşunun kocam Donald'a isabet edişini izlediğimde, benim ve oğlumuz Barron Trump'ın hayatının korkunç bir olayın eşiğinde olduğunu anladım." ifadesini kullandı.

Melania Trump, "Kocamı siyasi bir makine olarak gören bir canavar, Donald'ın tutkusunu, kahkahasını, yaratıcılığını, müzik sevgisini ve ilhamını çalmaya çalıştı." dedi, eşinin cömert ve sevecen bir adam olduğunu belirtti.

Farklı görüşlerin, politikaların ve siyasi oyunların sevginin yanında önemsiz kaldığını, ailenin ve sevginin her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Melania Trump, Amerikalıları birlik olmaya çağırdı.