Meksika’dan ABD’ye kaçak geçen Türk vatandaşlarının sayısı 3 kat arttı

Euronews'te yer alan habere göre 2021’de Meksika’dan ABD’ye 7 bin Türk vatandaşı geçerken bu sayı 2022’de 22 bine ulaştı. 2022 yılında ABD’ye kaçak yollarla gelen bin kişiden 7’si Türk vatandaşı.

Yurtdışında yaşamak isteyen Türk vatandaşlarının sayısı son yıllarda giderek artıyor. Avrupa ülkelerinin yanı sıra ABD ve Kanada en çok hayali kurulan ülkelerin başında geliyor. Ancak Schengen ve ABD vizesi almak hiç de kolay değil. Vize ret oranları oldukça yükseldi. Binlerce vatandaş çareyi kaçak yollardan bu ülkeye gitmekte buluyor. Son dönemde Meksika üzerinden ABD’ye giriş en önemli rotalardan birisi.

MEKSİKA'YA UÇAKLA GİDENLER E-VİZE ALABİLİYOR

Turizm, iş, eğitim, gazetecilik veya transit geçiş gibi nedenlerle Meksika'ya seyahat edecek Türk vatandaşları havayoluyla seyahat etmek şartıyla kolayca e-vize alabiliyor. Ancak son dönemde e-vize almalarına rağmen ülkeye sokulmayan Türk vatandaşları da var. Meksikalı yetkililer gelen Türk vatandaşlarının pasaportlarını sıkı sıkı inceliyor. İlk kez yurtdışına çıkanların ülkeye giriş şansı daha düşük. Ancak daha önce Schengen başta olmak üzere Batılı ülkelerden bir vize alanların ülkeye giriş şansı çok daha yüksek. Havalimanında pasaport kontrolündeki sınır polisinin ülkenize geri döneceğinize inanması gerekiyor.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Teşkilatı'nın (CBP) yayımladığı verilere göre ülkeye giren düzensiz göçmenler arasında Türk vatandaşlarının sayısı da artıyor. Meksika üzerinden ABD'ye geçen Türklerin sayısı 2021 yılının tamamında 6 bin 945 iken bu sayı 2022’de 21 bin 968’e kadar yükseldi. Bu da yüzde 2016 artış demek.

CBP verilerine göre 2019’da Ekim-Aralık aylarını kapsayan 3 aylık dönemde 636 Türk vatandaşı ABD’ye kaçak yollardan girdi. Bu sayı 2020’nin tamamında 4 bin 447 kişi oldu. Düzensiz Türk göçmenlerin sayısı 2021’de 6 bin 945’e çıktı. Resmi rakamlara göre 2022’nin tamamında ise bu sayı 21 bin 698 oldu.

BİN KAÇAKTAN 7'Sİ TÜRK VATANDAŞI

ABD’ye 2022 yılında 3 milyon 58 bin kişi kaçak yollarla girdi. Buna göre 2022’de ABD’ye kaçak yolla geçen her bin kişiden 7’si Türk vatandaşı. 2021’in tamamında ise bu sayı 2 milyon 275 bin 932 olmuştu.

Meksika kaçak göçmenlerin en önemli rotası. Türk Dışişleri Bakanlığına göre hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşları vizeye tabi. Diplomatik pasaportlar ise vizeden muaf.

Ancak 30 güne kadarki seyahatler için harç ödemeden internet üzerinden e-vize almak kolay. Dışişleri Bakanlığı sitesinde, "Turizm, iş, eğitim, gazetecilik veya transit geçiş gibi nedenlerle Meksika'ya seyahat edecek vatandaşlarımız, havayoluyla seyahat etmek kaydıyla, 30 gün süreyle geçerli tek girişli e-vizelerini internet sitesinden harçsız olarak alabilmektedirler" ifadesi yer alıyor.

Öte yandan, CBP sitesinde veriler aylık olarak yer alırken yıllık toplamda ise mali yıl gösteriliyor. Mali yıl ekim ayında başlayıp eylül ayında sona eriyor. Bu haberdeki yıllık toplamlar Ocak-Aralık ayını içeren takvim yılını gösteriyor.

ABD’nin kullandığı mali yıl olarak bakıldığında 2020’de 2 bin 580, 2021’de 4 bin 989 ve 2022’de 19 bin 470 Türk vatandaşı kaçak yollardan ABD’ye geçti.