Meksika'da Kanlı Saatler: En Az 55 Can Kaybı

Meksika’nın en çok aranan kartel liderlerinden Nemesio Oseguera Cervantes, bilinen adıyla 'El Mencho', Jalisco eyaletinde düzenlenen operasyonla öldürüldü. Ancak ölüm haberi, ülkeyi sarsan bir şiddet dalgasını da tetikledi. Çatışmalarda 25’i güvenlik görevlisi olmak üzere 55 kişi hayatını kaybetti.

El Mencho, son yıllarda Meksika’nın en güçlü suç örgütlerinden biri haline gelen Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin lideriydi. ABD, kokain, fentanil ve metamfetamin kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle başına 15 milyon dolar ödül koymuştu.

ŞİDDET YAYILDI

Meksika Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Bakanı Omar García Harfuch, El Mencho’nun öldürülmesinin ardından 16 eyalette olay çıktığını açıkladı. 11 eyalette 85 karayolu kapatıldı, araçlar ateşe verildi, iş yerleri yakıldı. Güvenlik güçleriyle kartel üyeleri arasında çıkan çatışmalarda 30 kartel üyesinin öldürüldüğü bildirildi. Okullar tatil edilirken birçok ülke vatandaşlarına evlerinden çıkmamaları yönünde uyarı yaptı. ABD, operasyonda Meksika’ya istihbarat desteği verdiğini duyurdu.

DÜNYA KUPASI GÖLGESİNDE KRİZ

2026 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak kentlerden Guadalajara’da yaklaşık 1000 turist mahsur kaldı. Puerto Vallarta’da uçuşlar iptal edildi. Turistlerin tahliyesi için 21 otobüs ve 5 minibüs bölgeye sevk edildi. El Mencho’nun cenazesi, Federal Cumhuriyet Savcılığı hangarından yoğun güvenlik önlemleriyle başkent Meksiko’daki adli tıp kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA