Meksika’da El Mencho’nun Ölümü Sonrası Kriz! Can Kaybı Yükseldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meksika medyası, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri El Mencho'nun 22 Şubat'ta öldürülmesinin ardından yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 73’e yükseldiğini bildirdi. Olaylar, ülke genelinde güvenlik güçlerinin alarma geçmesine neden oldu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

Meksika Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Bakanı Omar Garcia Harfuch, artan güvenlik önlemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Harfuch, halka sakin olunması çağrısında bulunarak yolların büyük bölümünün yeniden ulaşıma açıldığını ve ülke genelinde hayatın normalleşmeye başladığını ifade etti.

MEKSİKA DEVLET BAŞKANI’NDAN GÜVENLK AÇIKLAMASI

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray’daki günlük basın toplantısında güvenlik güçlerinin çalışmalarını değerlendirdi. Sheinbaum, 2026 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Guadalajara kentine özel olarak değinerek, “Tüm güvenceler mevcut, hiçbir risk yok” dedi ve halkı endişelenmemeye çağırdı.

Kaynak: DHA