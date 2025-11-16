Meksika’da Binler Sokaklara Döküldü: Polis ve Göstericiler Karşı Karşıya! Çok Sayıda Yaralı

Mexico City’de suç, yolsuzluk ve cezasızlık politikalarına karşı düzenlenen kitlesel protesto şiddetlendi. Ulusal Saray önünde barikatlar yıkıldı, polis gazla müdahale etti. Çatışmalarda 120 kişi yaralanırken 20 kişi gözaltına alındı.

Meksika’da Binler Sokaklara Döküldü: Polis ve Göstericiler Karşı Karşıya! Çok Sayıda Yaralı
Meksika’da artan suç oranları, yolsuzluk ve cezasızlık politikalarına karşı binlerce kişi protesto için sokağa çıktı. Başkent Mexico City’de gençlerin öncülük ettiği gösteride, hükümete yönelik öfke yoğun şekilde hissedildi ve polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.

Meksiko Şehri Kamu Güvenliği Sekreteri Pablo Vazquez, düzenlediği basın toplantısında çatışmalarda 120 kişinin yaralandığını, bunlardan 100’ünün polis olduğunu açıkladı. Vazquez, yaralı polislerden 40’ının hastanede tedavi gördüğünü belirtti. Ayrıca, soygun ve saldırı gibi çeşitli suçlardan dolayı 20 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

ULUSAL SARAY ÖNÜNDE ARBEDE

Göstericiler, Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’un ikamet ettiği Ulusal Saray çevresindeki barikatları yıktı. Polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği protestoya, 1 Kasım’da Ölüler Günü etkinliği sırasında suikasta uğrayan Uruapan Belediye Başkanı Carlos Manzo’nun destekçileri de katıldı. Çok sayıda kişi, “Hepimiz Carlos Manzo’yuz” yazılı pankartlar taşıdı.

DEVLET BAŞKANI’NDAN İLK AÇIKLAMA

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, diğer şehirlerde düzenlenen yürüyüşlerin, hükümetine karşı çıkan sağcı politikacılar tarafından finanse edildiğini iddia etti.

