Meksika'da belediye başkan adayı, seçim çalışması yaptığı esnada öldürüldü

Meksika'da Coyuca de Benitez kentinin belediye başkan adaylarından Jose Alfredo Cabrera Barrientos, seçim çalışması yaptığı esnada uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

Meksika'da belediye başkan adayı, seçim çalışması yaptığı esnada öldürüldü

Meksika'nın Guerrero eyaletinde bir belediye başkanı adayı, seçim kampanyası sırasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Coyuca de Benitez kentinin belediye başkan adayı Jose Alfredo Cabrera Barrientos, Costa Grande bölgesinde seçmenlerle buluştu.

DESTEKÇİLERİNİ SELAMLADIĞI SIRADA SALDIRIYA UĞRADI

Barrientos, destekçilerini selamladığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, Barrientos olay yerinde hayatını kaybetti.

Belediye başkan adayını öldüren zanlı ise alandaki polisler tarafından 'etkisiz hale' getirildi.

Guerrero Valisi Evelyn Salgado, Barrientos'un öldürülmesine tepki göstererek, "Bu korkakça saldırının derhal aydınlatılmasını ve bunları yapanların cezasız kalmamalarını istiyoruz" ifadesini kullandı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, Barrientos, halkla konuştuğu esnada arkasından yaklaşan kimliği belirsiz kişi tarafından saldırıya uğradığı görülüyor.

MEKSİKA'DA EYLÜLDEN BU YANA 30 SİYASETÇİ ÖLDÜRÜLDÜ

Data Civica isimli sivil toplum örgütünün verilerine göre Meksika'da Eylül 2023'tan bu yana 30 siyasetçi öldürüldü.

Meksika'da seçmenler, 2 Haziran'da devlet başkanlığı seçiminin yanı sıra federal ve yerel düzeyde oy kullanacak.

Kaynak: AA

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