Sheinbaum'dan Gümrük Vergisi İçin 'B Planı' Talimatı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelerine yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararına ilişkin Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum açıklama yaptı. Sheinbaum, "Ekonomi bakanıma, Meksika'nın çıkarlarını savunmak için tarife ve tarife dışı önlemleri içeren, üzerinde çalıştığımız B planını uygulama talimatı verdim. Biz kazanacağız" dedi.

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Sheinbaum'dan Gümrük Vergisi İçin 'B Planı' Talimatı

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump’ın yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararına ilişkin açıklama yaptı. Sheinbaum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomi bakanıma, Meksika'nın çıkarlarını savunmak için tarife ve tarife dışı önlemleri içeren, üzerinde çalıştığımız B planını uygulama talimatı verdim" dedi. Sheinbaum, hükümetinin hangi ABD mallarını hedef alacağını ise belirtmedi.

Trump'ın gümrük vergilerinin ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın "açık bir ihlali" olduğunu vurgulayan Sheinbaum, "B planı uygulanıyor. Biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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