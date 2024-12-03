Meclisteki 190 Vekilin Tamamı Onayladı: Güney Kore'de Sıkıyönetim Kaldırıldı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu.

Kameraların karşısına geçen Yoon Suk-yeol, muhalefeti, hükümeti felce uğratmakla suçlarken, sıkıyönetimin amacının Kuzey Kore sempatizanı unsurları devletin içerisinden temizlemek olduğunu söyledi. Yoon, konuya ilişkin açıklamasında, "Aşağılık Kuzey Kore yanlısı, devlet karşıtı güçleri ortadan kaldırmak ve özgür anayasal düzeni korumak için sıkıyönetim ilan ediyorum" dedi.

Yoon, açıklamasında ayrıca muhalefet partilerinin ülkeyi krize sokmak için rehin aldıklarını iddia ederek, özgür ve anayasal düzeni korumak için böyle bir tedbire başvurmaktan başka çaresi olmadığını savundu.

Yoon, açıklamasının devamında, “Özgür Kore Cumhuriyeti'ni Kuzey Kore komünist güçlerinin tehdidinden korumak, halkımızın özgürlüğünü ve mutluluğunu yağmalayan aşağılık Kuzey Kore yanlısı devlet karşıtı güçleri ortadan kaldırmak ve özgür anayasal düzeni korumak için sıkıyönetim ilan ediyorum” dedi.

MUHALEFET PARLAMENTOYA ÇAĞIRDI

Ana muhalefet partisi olan Demokrat Parti ise kararın ardından tüm milletvekillerini parlamentoya çağırdı. Parti lideri Lee Jae-Myung kararın anayasaya aykırı olduğuna dikkat çekerek, sıkıyönetim kararını durdurmaya çalışacaklarını söyledi ve "Ancak ordu parlamento üyelerini tutuklayabilir" ifadelerini ekledi.

Ülkenin iktidar partisi olan Halkın Gücü Partisi lideri Han Dong-Hoon da sıkıyönetim ilanının yanlış olduğunu belirtirken, kararı engellemeye çalışma sözü verdi. Parlamento Başkanı'nın ise oturumu toplamak için parlamentoya gittiği bilgisi paylaşılırken, polis araçlarının parlamentoyu çembere aldığı bildirildi.

Sıkıyönetim kararının ardından Güney Kore’nin para birimi olan Won, yüzde 1 değer kaybederek, dolar karşısında son iki yılın dibini gördü.

GENERAL PARK AN-SU, SIKIYÖNETİM KOMUTANI OLARAK ATANDI

Güney Kore'de Genelkurmay Başkanı General Park An-su'nun sıkıyönetim komutanı olarak atandığı bildirildi. Yonhap'ın haberine göre, sıkıyönetim komutanı olarak atanan General Park tarafından yayımlanan talimatnameye göre, protesto yürüyüşleri de dahil tüm siyasi faaliyetler yasaklandı.

MAHKEME KARARI OLMAKSIZIN TUTUKLANACAKLAR

Yerel saatle 23.00 itibariyle yürürlüğe giren talimatnamede, "Tüm medya ve yayınlar, sıkıyönetim komutanlığının kontrolü altındadır." ifadesine yer verildi. Talimatnamede ayrıca, grevdeki stajyer doktorların da 48 saat içinde işlerinin başına dönmeleri emredildi. Sıkıyönetim kararlarını ihlal edenler mahkeme kararı olmaksızın tutuklanabilecek.

ULUSAL MECLİSE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilan etmesinin ardından Ulusal Meclis yerleşkesine erişim, korumalar ve polis tarafından engellendi.

Yerel saatle 23.30 itibarıyla Ulusal Meclis kapılarında nöbet tutan korumalar ve polis memurları, sadece milletvekillerinin, parlamento personelinin ve akredite muhabirlerin kimlik kontrolünden sonra girişine izin verdi.

Güney Kore televizyon kanallarında zırhlı araçların Seul'ün merkezine konuşlandırıldığı bildirildi.

Yoon'un sıkıyönetim ilanının ardından Meclis önünde toplanan onlarca vatandaş ile polis arasında arbede yaşandığı belirtildi.

BEYAZ SARAY'DAN GÜNEY KORE AÇIKLAMASI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, Güney Kore ile ilgili son durumu değerlendirdi. ABD'li sözcü, Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edilmesiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Güney Koreli yetkililerle temas halinde olduklarını açıkladı.

SIKIYÖNETİM KALDIRILDI

Güney Kore parlamentosunda yapılan oylama ile ülkede ilan edilen sıkıyönetimin geçersiz olduğuna karar verildi.