'Mavi Hat' Alev Alev Yanıyor: Lübnan, İsrail'e Aralıksız Saldırıya Başladı

'Mavi Hat' olarak bilinen İsrail-Lübnan sınırında tansiyon yükselmeye devam ediyor.

The Times of Israel'in haberine göre Lübnan Hizbullah'ı, kuzey sınırında İsrail ordusunun üslerine saldırılar düzenledi.

Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği ve Hizbullah'ın üst düzey saha komutanı Muhammed Nime Nasır ve bir mensubunun öldürüldüğü saldırıdan bir gün sonra İsrail topraklarına 20 İHA gönderdi ve yaklaşık 200 roket fırlattı.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNİ VURDU

İlk belirlemelere göre Akka'da bir alışveriş merkezinde hasar oluştu ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Öte yandan, bölgede saldırı nedeniyle büyük çaplı yangın başladığı aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan sınırında da karşı saldırılar başlatıldı.

MAVİ HAT'TA NELER OLUYOR?

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

Lübnan Hizbullahı da İsrail Gazze'de bir ateşkes anlaşması imzalayana kadar saldırılarına devam edeceği pozisyonunu yinelemişti.

ÜST DÜZEY HİZBULLAH KONUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

Ekim 2023'ten beri devam eden Gazze savaşına paralel olarak Hizbullah ve İsrail arasındaki gerilim de devam ediyor.

Dün, Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda Hizbullah'ın üst düzey ismi Aziz biriminin başı Ebu Ali Nasır öldürülmüştü.

İsrail'in Lübnan'da düzenlediği saldırılarda 300'den fazla Hizbullah savaşçısı ve 87 sivil hayatını kaybederken, İsrail'den de 18 asker ve 10 sivil öldü.

Kaynak: AA