Masada Barış, Sahada Bomba: İsrail, Washington Müzakereleri Öncesi Lübnan’ı Vurdu

İsrail, ABD'nin ara buluculuğunda bugün Washington’da başlayacak kritik müzakereler öncesinde Lübnan’ın güneyini savaş uçaklarıyla vurarak yeni bir saldırı dalgası başlattı.

Orta Doğu'da diplomatik çözüm arayışları sürerken sahada gerilim yeniden tırmandı. İsrail ordusu, Lübnan ile İsrail heyetlerinin bugün ABD'nin başkentinde gerçekleştireceği 3. tur müzakereler öncesinde askeri baskıyı artırdı.

17 Nisan'da yürürlüğe giren ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından 3 hafta daha uzatıldığı duyurulan geçici ateşkese rağmen, Tel Aviv yönetimi Lübnan'ın güneyindeki hedeflere yönelik yoğun bir hava harekatı başlattığını açıkladı.

MÜZAKERE MASASI KURULURKEN...

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları ülkenin güneyindeki Sadikin, Tuffahta ve Kefre beldelerini bombardımana tuttu. İsrail ordusu sabahın erken saatlerinde ise güney ve doğu bölgelerinde yer alan 8 ayrı belde için tahliye emirleri yayımlayarak sivil halkı göçe zorladı.

Hizbullah ise İsrail'in ateşkesi sistematik olarak ihlal ettiğini gerekçe göstererek sınır hattındaki İsrail birliklerine yönelik misilleme saldırılarını sürdürüyor.

ATEŞKESE RAĞMEN BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı yoğun işgal ve hava saldırıları nedeniyle Lübnan genelinde yerinden edilen sivillerin sayısı 1 milyonu aşmış durumda. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı son verilere göre, ateşkes ilan edilmiş olmasına rağmen İsrail'in durmayan saldırıları neticesinde 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 880’i geçti.

WASHINGTON’DA KRİTİK 3. TUR

Savaşın gölgesinde gözler Washington’a çevrildi. 14 ve 23 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen ilk iki turun ardından, taraflar bugün taraflar arasındaki kalıcı barış formüllerini ele almak üzere 3. kez masa başına oturacak.

Kaynak: AA

