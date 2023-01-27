Marvel yıldızı Jeremy Renner'ın geçirdiği kazanın nedeni ortaya çıktı

Ünlü aktör aktör Jeremy Renner, ABD'de evine yakın bir yerde kar küreme aracı kazası sonucu ağır yaralanmış ve geçtiğimiz günlerde taburcu olmuştu. Evinde fizik tedavi gören Renner'ın geçirdiği kazanın ayrıntıları ortaya çıktı.

Marvel yıldızı Jeremy Renner'ın geçirdiği kazanın nedeni ortaya çıktı

Hollywood yıldızı Jeremy Renner, kar kürerken bir kaza geçirmişti. 52 yaşındaki aktörün künt göğüs travması geçirdiği ve aracın bacağının üzerinden geçmesiyle  durumunun 'kritik' olduğu açıklanmıştı. Ardından Renner, bir dizi ameliyattan sonra sağlık durumunda gözlenen iyileşmeden sonra geçen günlerde taburcu oldu. 

KAZAYLA İLGİLİ RAPOR ORTAYA ÇIKTI

NTV'de yer alan habere göre ünlü oyuncunun geçirdiği kaza ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Polis raporuna göre, 52 yaşındaki Renner, kullandığı kar küreme aracı; yeğenine doğru kayınca onu kurtarmak için araçtan atladı. Atlarken el frenini çekmeyen Renner, aracın altında kaldı.


"Mekanik sorunlar bu kazada etken olmuş olabilir" diyen raporda, kar küreme aracındaki fren gösterge ışığının düzgün çalışmadığı ve kazaya katkıda bulunmuş olabileceği de ifade edildi.

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