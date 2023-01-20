Malta'da katledilen Pelin Kaya cinayetinde kan donduran detaylar
Malta'da alkollü bir kişinin aracıyla ezip kafasına taşla vurarak öldürdüğü Pelin Kaya'nın sosyal medyadan paylaştığı "Ev arkadaşı arıyorum" mesajı okuyanları duygulandırdı.
Malta'da kendine yeni bir hayat kurmak isteyen Pelin Kaya'nın (30) ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
Ünlü bir mobilya mağazasında iç mimar olarak çalışan Kaya'yı, doğum gününü kutladığı restorana aracıyla girip ezen ve taşla saldırarak ölümüne neden olan Malta ve Fransa vatandaşı Jeremie Camilleri'nin alkol ve uyuşturucu testi pozitif çıktı.
Polis, Kaya ile Camilleri'nin daha önceden birbirini tanımadığını bildirdi.
Sabah'ta yer alan habere göre, gözaltındaki Camilleri'nin 4 Ocak'ta hırsızlık yapmak ve denetimli serbestliği ihlal etmesine rağmen serbest bırakıldığı öğrenildi.