Mali'de Ulusal Afet İlanı

Mali'deki seller sonrası hükümet 'ulusal afet' ilan etti. Ülkedeki felaketten 50 bine yakın kişi etkilendi.

Mali'de Ulusal Afet İlanı

Mali'de şiddetli yağışların neden olduğu seller sonrası "ulusal afet" ilan edildi. Hükümetten yapılan açıklamada, ülkede şiddetli yağışların neden olduğu sellere dikkat çekildi.

Açıklamada, sellerden başka yıldırım düşmesi ve fırtınaların da yaşandığı belirtilerek, ülkede "ulusal afet" ilan edildiği bilgisi paylaşıldı

Son haftalarda kaydedilen yağmurların 17 bölgede 7 binden fazla haneyi ve 50 bine yakın kişiyi olumsuz etkilediği vurgulanan açıklamada, olumsuz hava koşullarının 30 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

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