Mali'de Altın Madeninde Facia! 48 Kişi Öldü
Mali'de, terk edilmiş bir altın madenine girenler faciaya neden oldu. Meydana gelen göçükte 48 kişi can verdi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Afrika ülkesi Mali’nin Kayes bölgesindeki terk edilmiş altın maden sahasında göçük meydana geldi. Yetkililer, olayda 48 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Göçüğün bir grup kadının, altın aramak amacıyla açık bırakılan maden sahasına tırmandıkları sırada meydana geldiği kaydedildi.
ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Göçük sonrası, olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanları bulabilmek için çalışmalarına devam ediyor.
Öte yandan yetkililer, yaşanan trajik olayla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu.
Kaynak: DHA
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