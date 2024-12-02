Malezya’da Sel Dehşetinde Bilanço Arttı! Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi

Geçtiğimiz haftadan bu yana Malezya’da etkisini gösteren sağanak yağış sonrası meydana gelen selde can kaybı sayısı arttı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Kelantan eyaletinde 2 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybının 6'ya yükseldiği ifade edildi.

Sel nedeniyle 38 bin hektarlık pirinç tarlası zarar gördü, çok sayıda evlerde hasar oluştu, tren seferlerinde aksaklık yaşandı.

500 EV ETKİLENDİ

Tayland'ın güney bölgelerinde etkili olan sel felaketinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Bazı ilçelerde sel suları çekilirken, çok sayıda kişi evlerine dönmeye başladı. Güneydoğu Asya ülkelerinde geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan muson yağışlarının yol açtığı sel felaketinde toplam 27 kişi hayatını kaybetti, en az 500 ev ise etkilendi.