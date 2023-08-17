Malezya'da özel yolcu uçağı düştü: 10 kişi öldü

Malay Mail gazetesinin haberine göre, polis, altı yolcu ve iki kişilik mürettebatla Langkawi Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan özel yolcu uçağının, Şah Alam kentinde bir yerleşim bölgesine düştüğünü bildirdi.

Polis kaza sonucu uçağın düştüğü yerde bulunan iki kişinin de aralarında bulunduğu, toplam 10 kişinin öldüğünü duyurdu.

Malezya Sivil Havacılık Kurumu (CAAM), yaptığı yazılı açıklamayla düşen Beechcraft Model 390 türü hafif uçakta sekiz kişinin bulunduğunu doğruladı.

Açıklamada, yerel saatle 14.08'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Sultan Abdülaziz Şah Havalimanı'na doğru yola çıkan uçaktaki sekiz kişiden altısının yolcu, ikisinin mürettebat olduğu da teyit edildi.