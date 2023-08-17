Malezya'da özel yolcu uçağı düştü: 10 kişi öldü

Malezya'nın Şah Alam kentinde özel yolcu uçağının düştüğü ve kaza mahallindekilerle toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Son Güncelleme:
Malezya'da özel yolcu uçağı düştü: 10 kişi öldü

Malay Mail gazetesinin haberine göre, polis, altı yolcu ve iki kişilik mürettebatla Langkawi Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan özel yolcu uçağının, Şah Alam kentinde bir yerleşim bölgesine düştüğünü bildirdi.

Polis kaza sonucu uçağın düştüğü yerde bulunan iki kişinin de aralarında bulunduğu, toplam 10 kişinin öldüğünü duyurdu.

Malezya Sivil Havacılık Kurumu (CAAM), yaptığı yazılı açıklamayla düşen Beechcraft Model 390 türü hafif uçakta sekiz kişinin bulunduğunu doğruladı.

Açıklamada, yerel saatle 14.08'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Sultan Abdülaziz Şah Havalimanı'na doğru yola çıkan uçaktaki sekiz kişiden altısının yolcu, ikisinin mürettebat olduğu da teyit edildi.

Son Güncelleme:
Herkesi yıkmıştı. İyi haber geldi. Usta oyuncu Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna katıldı! Herkesi yıkmıştı. İyi haber geldi. Usta oyuncu Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna katıldı!
Yoğurt yaparken tutmama ihtimali olmuyor! İşin sırrını hiç bilmiyorduk. işte o teknik Yoğurt yaparken tutmama ihtimali olmuyor! İşin sırrını hiç bilmiyorduk. işte o teknik
British Museum'da bazı eserler ortadan kayboldu! 1 kişi görevden alındı British Museum'da bazı eserler ortadan kayboldu! 1 kişi görevden alındı
Letonya Başbakanı Krisjanis Karins istifa etti Letonya Başbakanı Krisjanis Karins istifa etti
ÇOK OKUNANLAR
Anket şirketi sahibinden MHP'ye skandal teklif: 'Bahçeli görüşmeyi kabul etmedi' Anket şirketi sahibinden MHP'ye skandal teklif: 'Bahçeli görüşmeyi kabul etmedi'
Meteoroloji'den sıcak hava dalgası uyarısı: Bu illerde yaşayanlar her saniye terleyecek! Meteoroloji'den sıcak hava dalgası uyarısı: Bu illerde yaşayanlar her saniye terleyecek!
İstanbul'da 18 ilçe karanlığa gömülecek: İşte elektriklerin kesileceği mahalle ve sokaklar İstanbul'da 18 ilçe karanlığa gömülecek: İşte elektriklerin kesileceği mahalle ve sokaklar
Beyinleri zehir gibi çalışıyor: En zeki 5 burç açıklandı! En zeki 5 burç açıklandı!
Uzmanı ABD'li bankayı hedef aldı, dolar/TL'ye müdahaleyi açıkladı: O günden beri... Uzmanı ABD'li bankayı hedef aldı, dolar/TL'ye müdahaleyi açıkladı